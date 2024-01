L'armée israélienne dit avoir tué 5 Palestiniens en Cisjordanie occupée

JERUSALEM, 2 janvier (Reuters) - Des soldats israéliens ont tué mardi cinq Palestiniens armés au cours d'échanges de tirs en Cisjordanie occupée, a déclaré l'armée israélienne. Les responsables palestiniens n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que des soldats avaient tué quatre hommes armés lors d'une opération de contre-terrorisme. Les Palestiniens ont ouvert le feu sur les soldats et un militaire a été blessé, a-t-elle dit. A Qalqilya, des soldats déployés lors d'une opération de saisie d'armes ont tué un assaillant qui avait ouvert le feu sur eux, a annoncé l'armée. Les forces de sécurité israéliennes ont multiplié les raids en Cisjordanie occupée depuis les attaques du Hamas en Israël du 7 octobre. (Maayan Lubell; version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)