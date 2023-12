L'armée israélienne dit avoir récupéré le corps de l'otage français Elia Toledano à Gaza

Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Les forces spéciales israéliennes ont retrouvé le corps d'Elia Toledano, otage français qui était détenu par le Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre, a annoncé vendredi l'armée israélienne dans un communiqué. "Immense peine à l'annonce par les forces armées israéliennes du décès de notre compatriote Elia Toledano, otage du Hamas et dont la dépouille a été retrouvée à Gaza", a écrit vendredi sur X, anciennement Twitter, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. "Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches" a-t-elle ajouté. "La libération de tous les otages est notre priorité." L'armée israélienne a indiqué qu'une "procédure d'identification" avait été menée par des responsables médicaux, des rabbins militaires et des experts médico-légaux. Elia Toledano, qui était âgé de 28 ans, avait été enlevé lors d'un festival de musique près de la bande de Gaza, pris pour cible par le Hamas lors de son attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre, ont rapporté les médias israéliens. Plus de 130 otages se trouvent encore à Gaza. Certains ont été déclarés morts par contumace par les autorités israéliennes. (Reportage Ari Rabinovitch; version française Camille Raynaud)