L'armée israélienne dit avoir mené des "incursions limitées" à Gaza

23 octobre (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré avoir mené des "incursions terrestres limitées" dans la nuit de dimanche à lundi dans la bande de Gaza pour tuer des militants armés dans les zones où se concentre le Hamas et rechercher des otages. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a également confirmé lors d'une conférence de presse télévisée que le nombre d'otages actuellement détenu par le Hamas s'élevait à 222, et que Tsahal était prêt à lancer des opérations pour empêcher le mouvement palestinien de bénéficier de l'aide humanitaire. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)