L'armée israélienne dit avoir mené des incursions dans la bande de Gaza

JERUSALEM (Reuters) - Des troupes d'infanterie israéliennes soutenues par des chars ont mené des "raids localisés" vendredi dans la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole de l'armée Daniel Hagari, dans ce qui constitueraient des premières incursions terrestres après une campagne de bombardements aériens sur l'enclave. Ces raids ont été planifiés afin d'attaquer des équipes tirant des roquettes sur Israël et d'obtenir des informations sur le sort des otages capturés par le Hamas lors de son attaque du week-end dernier en Israël, qui a fait 1.300 morts. L'armée a dit pouvoir confirmer qu'au moins 120 otages étaient détenus par le groupe islamiste palestinien. (Dan Williams, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Zhifan Liu)