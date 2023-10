L'armée israélienne dit avoir mené des "incursions" à Gaza avant de se retirer

JERUSALEM, 26 octobre (Reuters) - Les forces terrestres israéliennes ont mené dans la nuit de mercredi à jeudi des opérations dans le nord de la bande de Gaza, attaquant plusieurs positions du Hamas avant de se retirer, a annoncé l'armée dans un communiqué. La radio de l'armée israélienne a qualifié cette opération de plus grande incursion depuis le début du conflit il y a près de trois semaines. Des vidéos de l'opération nocturne diffusées par l'armée montrent des véhicules blindés avancer dans des zones sablonneuses près de la frontière. On y voit un bulldozer en action, des chars tirer des obus et des explosions près d'immeubles endommagés. Selon le communiqué de l'armée publié en ligne, l'incursion a été menée "en préparation des prochaines étapes du combat", une référence possible à l'invasion à grande échelle promise par les dirigeants israéliens pour détruire le Hamas. "Les soldats ont depuis quitté la zone et sont revenus sur le territoire israélien", a ajouté l'armée. Israël a commencé à mener des incursions depuis dimanche tout en intensifiant ses bombardements aériens. Le Hamas n'a pas fait de commentaire. (Reportage de Dan Williams; version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)