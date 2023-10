L'armée israélienne dit avoir bombardé une cellule du Hezbollah près de la frontière libanaise

L'armée israélienne dit avoir bombardé une cellule du Hezbollah près de la frontière libanaise













JÉRUSALEM, 20 octobre (Reuters) - Une frappe aérienne israélienne a visé vendredi trois militants du Hezbollah près de la frontière libanaise, a déclaré l'armée israélienne. "Trois terroristes du Hezbollah ont été identifiés dans la zone de la frontière avec le Liban. Les avions de l'IDF (Armée de défense d'Israël) ont frappé les terroristes", a déclaré l'armée israélienne. "En outre, il y a peu de temps, des tireurs d'élite de l'IDF ont ouvert le feu sur des hommes armés qui ont été identifiés en train d'opérer dans la zone de la frontière avec le Liban", a-t-elle ajouté. (Reportage Ari Rabinovitch, version française Augustin Turpin)