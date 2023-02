L'armée israélienne dit avoir abattu des hommes armés en Cisjordanie

(Précisions) JERUSALEM, 6 février (Reuters) - Les troupes israéliennes ont abattu lundi plusieurs combattants armés lors d'une opération menée dans un camp de réfugiés situé près de la ville de Jericho en Cisjordanie dans le but de procéder à l'arrestation de combattants présumés du Hamas, a déclaré l'armée israélienne. Dans un communiqué, elle a indiqué que les combattants recherchés étaient suspectés d'une tentative d'attaque le 28 janvier contre un restaurant situé dans la colonie de Vered Yeriho. Un communiqué du ministère palestinien de la Santé rapporte que trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, sans faire état de personnes tuées. Cette opération de l'armée israélienne est intervenue dans un contexte de tensions accrues faisant craindre une escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens. Des voix dans les deux camps ont appelé au calme, comme l'ont fait aussi les Etats-Unis et l'Onu, entre autres. Les troupes israéliennes mènent depuis des mois des opérations à répétition en Cisjordanie en réponse à plusieurs attaques meurtrières survenues l'an dernier en Israël. Elles se trouvent en état d'alerte élevé depuis qu'un Palestinien armé a abattu sept personnes près d'une synagogue le 27 janvier. (Reportage James Mackenzie et Ali Sawafta; version française Jean Terzian)