L'armée israélienne dit avancer à Gaza, "conformément au plan"

L'armée israélienne dit avancer à Gaza, "conformément au plan"













par Nidal al-Mughrabi GAZA, 30 octobre (Reuters) - Les forces israéliennes "avancent conformément au plan" dans la bande de Gaza a déclaré lundi le porte-parole de l'armée, alors que le nord de l'enclave a été selon les autorités gazaouies ciblé dans la nuit par d'importantes frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que les forces israéliennes étaient déployées dans le nord de la bande de Gaza et a ajouté ne pas vouloir donner leur localisation exacte. La presse palestinienne a aussi fait état de combats entre Palestiniens et soldats israéliens dans une zone frontalière située à l'est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Dans le Nord, les frappes aériennes israéliennes ont touché des zones proches des hôpitaux Chifa et Al Qods, selon la presse palestinienne. Les violences se poursuivent parallèlement en Cisjordanie occupée, où une frappe aérienne a tué plusieurs membres de groupes armés à Jénine, selon l'armée israélienne. A Gaza, l'armée israélienne a dit avoir frappé plus de 600 cibles au cours des derniers jours et tué "plusieurs dizaines" de membres de groupes armés. Des responsables médicaux de l'enclave ont déclaré qu'au moins 20 Palestiniens avaient été tués dans la nuit de dimanche à lundi, et des dizaines d'autres blessés. Le Hamas et le Djihad islamique ont dit combattre les soldats israéliens qui ont pénétré dans le nord de Gaza. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations. Israël a diffusé des images de chars déployés dans le secteur nord-ouest de l'enclave, le long de la mer, laissant anticiper une possible opération visant à encercler la ville de Gaza, alors que le gouvernement a ordonné en fin de semaine une intensification des opérations terrestres. Ce qu'Israël a présenté comme la "deuxième phase" de la guerre face au Hamas, à la suite de l'attaque du 7 octobre qui a fait 1.400 morts côté israélien, en grande majorité des civils, est menée à l'abri des regards, les télécommunications et l'électricité ayant été coupées à Gaza. OPÉRATIONS DE SECOURS PERTURBÉES Si les services de téléphonie et l'accès à internet semblaient être en partie rétablis dimanche, l'opérateur Paltel a indiqué que les frappes aériennes israéliennes ont de nouveau réduit à néant le réseau téléphonique et internet dans des parties du nord de Gaza, où le Hamas dispose de centres de commandement. Les opérations de secours dans l'enclave, densément peuplée et où des quartiers entiers ont été dévastés, sont grandement perturbées par ces coupures. D'après le bilan communiqué dimanche par le ministère gazaoui de la Santé, plus de 8.000 personnes dont 3.324 mineurs ont été tuées dans les frappes israéliennes menées depuis plus de trois semaines. Le service de presse du gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas, a fait état de 116 secouristes et de 35 journalistes tués depuis le début de cette guerre. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres. L'intensification de l'offensive israélienne intervient dans un contexte d'intensification des appels de la communauté internationale à une "pause humanitaire", afin que l'aide puisse être acheminée aux quelque 2,3 millions d'habitants de Gaza pris au piège des bombardements et des combats. En visite lundi à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, a dit à Reuters "travailler intensivement avec les Égyptiens, les Israéliens et d'autres" à l'organisation d'une éventuelle "pause humanitaire", sans aller jusqu'à réclamer un cessez-le-feu. (Reportage de Nidal al-Mughrabi, James Mackenzie, Dan Williams et Jonathan Landay; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)