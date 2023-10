L'armée israélienne affirme que le Hamas cache des tunnels et des centres d'opérations dans l'hôpital de Gaza

Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a accusé vendredi le Hamas d'utiliser le principal hôpital de Gaza comme bouclier pour ses tunnels et ses centres opérationnels. "Le Hamas a transformé les hôpitaux en centres de commandement et de contrôle et en cachettes pour ses terroristes et ses commandants", a déclaré le porte-parole de l'armée Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse. Daniel Hagari a présenté des photographies, des diagrammes et des enregistrements audio montrant comment le mouvement islamiste utilisait le système hospitalier, et en particulier l'hôpital Al Shifa, pour dissimuler divers postes de commandement et points d'entrée dans le vaste réseau de tunnels situé sous la bande de Gaza. "Les terroristes du Hamas opèrent à l'intérieur et sous l'hôpital Shifa et d'autres hôpitaux de Gaza", a-t-il dit. "Ce qui a été rapporté par le porte-parole de l'armée ennemie ne repose sur aucune vérité", a réagi Izzat Reshiq, un responsable du Hamas, sur Telegram. Il a également accusé Israël de répandre des mensonges en "prélude à la perpétration d'un nouveau massacre contre notre peuple". Les forces israéliennes se sont rassemblées à l'extérieur de Gaza et ont mené des raids dans l'enclave en préparation d'une offensive terrestre en représailles aux attaques du Hamas menées le 7 octobre, qui ont fait plus de 1.400 morts. La campagne de bombardements menée par Israël dans l'enclave a détruit de vastes zones et fait plus de 7.000 morts, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Les déclarations de Daniel Hagari n'ont pas pu être vérifiées. L'armée israélienne a régulièrement accusé le Hamas d'établir des centres opérationnels dans des zones résidentielles ou près d'écoles ou d'hôpitaux. Les responsables de l'Onu ont appelé à une pause dans les combats afin de permettre l'acheminement de l'aide dans l'enclave, où plus d'un million de personnes ont été déplacées, et ont averti qu'ils pourraient devoir cesser leurs opérations si aucun approvisionnement en carburant n'arrivait à destination. Des responsables israéliens ont déclaré que le Hamas disposait d'importantes réserves de carburant que le mouvement islamiste utilisait pour ses propres opérations. "Il y a du carburant dans les hôpitaux de Gaza et le Hamas l'utilise pour son infrastructure terroriste", a déclaré Daniel Hagari. (Reportage James Mackenzie; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)