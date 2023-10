L'armée israélienne a mené plusieurs opérations terrestres à Gaza

(Répétition titre) 26 octobre (Reuters) - Les forces israéliennes ont attaqué de multiples cibles dans le nord de la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi, des opérations terrestres décrites par l'armée israélienne comme les plus importantes depuis le début du conflit il y a trois semaines. "Les soldats ont depuis quitté la zone et sont revenus sur le territoire israélien", a ajouté l'armée. Selon un communiqué de l'armée israélienne publié en ligne, l'incursion a été menée "en préparation des prochaines étapes du combat", une référence possible à l'invasion à grande échelle promise par les dirigeants israéliens pour détruire le Hamas. Les attaques du groupe islamiste en Israël le 7 octobre ont fait plus de 1.400 morts tandis que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé de Gaza fait état de plus de 6.500 décès dans la riposte israélienne. La crise humanitaire continue de s'aggraver dans la bande de Gaza alors que le Conseil de sécurité des Nations unies a échoué à se mettre d'accord sur une résolution concernant l'aide humanitaire. VOIR AUSSI : *Onu-Echec au Conseil de textes rivaux US et russe à propos d'Israël-Gaza LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 08h20 - Le Royaume-Uni va tenir une réunion d'urgence concernant sa stratégie sur le conflit, la situation des otages britanniques et l'aide humanitaire, a déclaré Oliver Dowden, le vice-Premier ministre britannique. 07h23 - La Corée du Nord affirme qu'Israël est responsable de l'explosion de l'hôpital à Gaza, accusant l'Etat hébreu d'être auteur d'un crime de guerre "sous le patronage des Etats-Unis". 06h14 - Les forces terrestres israéliennes ont mené dans la nuit de mercredi à jeudi des opérations dans le nord de la bande de Gaza, attaquant plusieurs positions du Hamas avant de se retirer, a annoncé l'armée dans un communiqué. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)