L'armée iranienne s'entraîne dans le centre du pays, 200 hélicoptères participent aux exercices

L'armée iranienne s'entraîne dans le centre du pays, 200 hélicoptères participent aux exercices













27 octobre (Reuters) - L'armée iranienne a entamé vendredi des exercices militaires de deux jours dans le centre du pays, visant notamment à tester l'état de préparation de ses hélicoptères, a rapporté la télévision d'État. Les exercices, programmés de longue date, visent à "faire face aux menaces possibles" auxquelles est confrontée la République islamique, a déclaré à la télévision le porte-parole de l'armée, le général Amir Cheshak. Selon lui, plus de 200 hélicoptères participent à ces exercices qui se déroulent dans la province d'Ispahan. (Bureau de Dubaï, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)