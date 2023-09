L'armée française discute avec "des officiers" nigériens d'un retrait partiel, selon Le Monde

L'armée française discute avec "des officiers" nigériens d'un retrait partiel, selon Le Monde













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Des discussions ont lieu entre des militaires français déployés au Niger et des officiers nigériens sur un éventuel "retrait de certains éléments militaires" français déployés dans ce pays, rapporte mardi le journal Le Monde. Le quotidien, qui cite des sources anonymes, précise que les officiers nigériens avec lesquels la France échange ne sont pas membres de la junte qui a pris le pouvoir à Niamey le 26 juillet en renversant le président Mohamed Bazoum. La junte a exigé le retrait immédiat de l'ensemble des quelque 1.500 soldats français présents au Niger, demande jusqu'ici ignorée par Paris qui dit ne pas la reconnaître en tant qu'autorité légitime. "Des échanges (...) existent localement entre militaires pour faciliter les mouvements de moyens militaires français immobilisés depuis la suspension de la coopération antiterroriste", écrit Le Monde, en citant l'entourage du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Le ministère français des Armées n'a pas immédiatement réagi aux sollicitations de Reuters. La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait elle-même reconnu dans un entretien accordé au Monde publié dimanche que la France ne pouvait plus assurer sa mission antiterroriste au côté de l'armée nigérienne, sans pour autant se prononcer sur un retrait des troupes. La junte au pouvoir à Niamey a également réclamé le départ, puis ordonné l'expulsion, de l'ambassadeur de France, Sylvain Itté, demande également ignorée par Paris. (Rédigé par Tangi Salaün, avec Michel Rose, édité par Blandine Hénault)