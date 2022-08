L'armée chinoise mène des exercices militaires près de Taïwan

PÉKIN (Reuters) - L'armée chinoise a débuté jeudi une série d'exercices militaires comprenant des tirs réels dans les eaux et dans l'espace aérien entourant l'île de Taïwan, a rapporté la télévision d'État chinoise.

Ces manoeuvres, réparties sur six sites, doivent se terminer dimanche à midi heure locale (04h00 GMT), selon les informations rapportées par la télévision d'Etat, et font suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, un voyage condamné par Pékin, qui revendique le territoire.

La zone concernée encercle quasiment l'île, par le nord, l'est et le sud, et traverse les 12 miles nautiques d'eaux territoriales revendiquées par Taïwan, ce qui, selon Taipei, remet en cause l'ordre international et équivaut à un blocus de son espace maritime et aérien.

Cette zone de manoeuvres est sans précédent, a déclaré Meng Xiangqing, professeur à l'Université chinoise de la défense nationale, à la télévision d'État. Il estime par ailleurs plausible une opération militaire réelle contre Taïwan.

"En fait, cela crée de très bonnes conditions pour nous lorsque, à l'avenir, nous remodèlerons notre paysage stratégique en faveur de notre unification", a dit Meng Xiangqing

Les forces chinoises présentes dans deux zones au large de la côte nord de Taïwan pourraient potentiellement bloquer Keelung, un port important, tandis que des frappes pourraient être lancées depuis une zone située à l'est de Taïwan et cibler les bases militaires de Hualien et Taidong, a-t-il ajouté.

Les "portes" de Kaoshiung pourraient également être bloquées par les militaires chinois au large de la côte sud-ouest, a ajouté le professeur.

(Reportage Ryan Woo; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)