LONDRES (Reuters) - L'armée britannique a repris le contrôle de ses comptes Twitter et YouTube dimanche, ces derniers ayant été brièvement piratés et utilisés pour publier des messages sur les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT).

"Toutes nos excuses pour l'interruption temporaire de nos réseaux. Nous mènerons une enquête complète et tirerons les leçons de cet incident", peut-on lire sur un message du compte Twitter @BritishArmy.

Auparavant, le compte avait retweeté plusieurs messages sur les NFT.

Le compte YouTube de l'armée, qui avait été renommé "Ark Invest" et montrait plusieurs vidéos relatives aux crypto-monnaies, a également été remis dans son état initial.

Le compte Twitter de l'armée britannique compte actuellement 362.000 abonnés, tandis que la chaîne YouTube compte 177.000 abonnés.

Ark Invest est le nom d'une société d'investissement. L'entreprise n'était pas disponible dans l'immédiat pour répondre aux questions envoyées par Reuters.

(Reportage de William James et Akriti Sharma, version française Caroline Pailliez)