L'armée américaine va parachuter de l'aide à Gaza, annonce Biden

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden a déclaré vendredi que l'armée américaine allait parachuter dans les prochains jours de l'aide humanitaire la bande de Gaza, estimant très insuffisante la quantité d'aide autorisée par Israël à entrer dans l'enclave palestinienne dévastée par la guerre. Le président des Etats-Unis a fait cette annonce au lendemain de la mort de dizaines de civils Gazaouis au cours d'une distribution d'aide gérée par l'armée israélienne dans le nord de Gaza. Joe Biden s'est dit déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter les livraisons d'aide humanitaire aux Gazaouis, alors que Washington continue d'espérer la conclusion d'une trêve négociée entre les belligérants. Plusieurs pays, dont la France et la Jordanie, ont déjà largué de l'aide humanitaire au-dessus de Gaza avec l'accord d'Israël. (Rédigé par Nandita Bose, version française Tangi Salaün)