L'armée américaine a mené des frappes aériennes en Syrie

(Ajoute précisions) WASHINGTON, 24 mars (Reuters) - L'armée américaine a mené dans la nuit de jeudi à vendredi plusieurs frappes aériennes en Syrie contre des groupes affiliés à l'Iran accusés d'avoir organisé une attaque au drone ayant causé la mort d'un travailleur indépendant, a annoncé le Pentagone. Les frappes américaines ont été menées en représailles à une attaque au drone contre une base de la coalition dirigée par les Etats-Unis près d'Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, vers 13h38 (10h38 GMT) jeudi, a indiqué le Pentagone. Cinq soldats américains ont été blessés lors de l'attaque. Les services de renseignement américains ont estimé que le drone utilisé était d'origine iranienne, a précisé l'armée. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les frappes visaient des groupes affiliés aux Gardiens de la révolution iranienne. "Les frappes ont été menées en réponse à l'attaque d'aujourd'hui, ainsi qu'à une série d'attaques qui ont récemment visé les forces de la coalition en Syrie, menées par des groupes affiliés aux Gardiens de la révolution iranienne" (Reportage Akriti Sharma et Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)