L'Argentine remporte son premier match de l'année

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

De passage en Europe, l’Argentine a remporté samedi son premier match de l’année face à la Roumanie (24-17) du côté de Bucarest. Bousculés, les Pumas ont attendu les dix dernières minutes pour faire la différence dans ce test match. Après une pénalité transformée de Melinte au bout de quatre minutes, la Roumanie est devant mais va rapidement encaisser un premier essai de Bruni. Les Argentins vont faire le break grâce à Cordero. À la mi-temps, les Pumas mènent 17-9 face aux Roumains. À la suite d’un essai de Capatana et d’une pénalité de Melinte, les Roumains reviennent à égalité (17-17) à vingt minutes de la fin de la rencontre. Remplaçant au début du match, Gonzalez inscrit un essai décisif et permet aux Pumas de s’imposer (24-17) dans ce test match. Un tout autre combat atteint l’Argentine la semaine prochaine puisque les Sud-Américains affronteront le Pays de Galles les 10 et 17 juillet à Cardiff.