L'Arche Internationale révèle les abus sexuels de son fondateur

PARIS (Reuters) - L'association à but non lucratif l'Arche Internationale, qui accueille dans le monde des personnes en situation de handicap mental, a révélé samedi, après avoir diligenté une enquête interne, que son fondateur Jean Vanier, décédé l'an dernier à l'âge de 90 ans, s'est rendu coupable d'abus sexuels sur plusieurs femmes.

L'association explique dans un communiqué publié sur son site internet avoir demandé à un organisme britannique indépendant d'enquêter sur des témoignages mettant en cause son fondateur entre 1970 et 2005.

"Au cours de cette enquête, des témoignages sincères et concordants portant sur la période 1970-2005 ont été reçus de six femmes adultes non handicapées, qui indiquent que Jean Vanier a initié avec elles des relations sexuelles", explique l'Arche Internationale. "Certaines ont gardé de profondes blessures."

L'association indique condamner "sans réserve" les agissements de son fondateur et précise que l'enquête n'a pas révélé de cas d'abus sexuels sur des personnes en situation de handicap.

Dans un communiqué, le conseil permanent de la Conférence des évêques de France a exprimé sa "stupeur" et sa "douleur" suite aux révélations de l'enquête.

(Matthieu Protard et Dominique Vidalon)