L'arbre à coton historique de la Sierra Leone, symbole de liberté, abattu lors d'une tempête

Crédit photo © Reuters

FREETOWN, Sierra Leone (Reuters) - Un arbre géant qui surplombait la capitale de la Sierra Leone, Freetown, pendant des siècles et symbolisait aux yeux de ses premiers habitants la liberté s'est effondré au cours de la nuit lors d'une forte tempête de pluie. Le président Julius Maada Bio a qualifié la chute du célèbre arbre de "grande perte pour la nation", tandis que des foules se rassemblaient pour observer le tronc détruit. Le "Cotton Tree" était le symbole le plus important de ce pays d'Afrique de l'Ouest fondé par des esclaves américains affranchis. Selon la légende, à leur arrivée par bateau à la fin des années 1700, ils se sont rassemblés sous ses branches pour prier avant de s'installer dans leur nouveau pays. L'arbre figure sur les billets de banque de la Sierra Leone et est célébré dans les comptines pour enfants. "Il était considéré comme un symbole de liberté par les premiers colons", a écrit le président sur Twitter. "Nous devons voir ce que nous allons faire pour nous assurer que nous conservons l'histoire de cet arbre ici", a-t-il expliqué sur place, interrogé par Reuters. "Je veux avoir un morceau de cette histoire où que je me trouve - au palais d'État, au musée ou à la mairie." Jusqu'à ce que la tempête brise son tronc de 70 mètres de haut au niveau de sa base, le kapokier trônait au milieu d'un rond-point du centre de Freetown, ses branches les plus hautes s'élevant au-dessus des tours d'habitation environnantes. Les bâtiments et les voitures situés à proximité semblent avoir été endommagés par la chute, bien qu'aucun blessé n'ait été signalé. (Reportage d'Umaru Fofana; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)