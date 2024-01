L'Arabie saoudite rejoint officiellement le groupe des BRICS

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - L'Arabie saoudite a officiellement rejoint le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a rapporté la télévision d'état saoudienne mardi. En août, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhan, avait déclaré que le royaume étudierait les détails avant la date d'adhésion proposée du 1er janvier et prendrait "la décision appropriée". Les BRICS sont "un canal bénéfique et important" pour renforcer la coopération économique, avait-il dit. En plus de l'Arabie Saoudite, les BRICS ont invité l'Argentine, l'Egypte, l'Iran, l'Ethiopie et les Emirats arabes unis à les rejoindre. Le groupe devrait ainsi doubler en taille, malgré le fait que l'Argentine ait signalé en novembre ne pas avoir l'intention de le rejoindre. L'intégration de l'Arabie saoudite intervient dans un contexte de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, qui étend son influence dans le royaume. Malgré le maintien de liens étroits avec les États-Unis, l'Arabie saoudite poursuit de plus en plus sa propre voie, par crainte que Washington ne soit moins attaché à la sécurité du Golfe que par le passé. La Chine, premier client pétrolier de l'Arabie saoudite, est à l'origine des appels à l'expansion des BRICS pour faire contrepoids à l'Occident. (Reportage Ahmed Elimam et Nayera Abdalla ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)