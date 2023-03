L'Arabie saoudite et Téhéran annoncent renouer leurs liens diplomatiques

(Actualisé avec précisions, déclarations, réactions) RIYAD, 10 mars (Reuters) - L'Arabie saoudite et l'Iran sont convenus vendredi de rétablir leurs relations diplomatiques après une rupture de sept années qui a alimenté les tensions dans le Golfe et des conflits régionaux, du Yémen à la Syrie.

L'accord a été conclu après des entretiens à Pékin entre de hauts responsables de la sécurité des deux puissances moyen-orientales. "En conséquence de ces discussions, l'Iran et l'Arabie saoudite sont convenus de reprendre des relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades (...) dans les deux mois", a rapporté l'agence de presse officielle iranienne Irna. Dans une déclaration commune, reprise par les médias des deux pays, Ryad et Téhéran soulignent leur volonté de respecter mutuellement leur souveraineté et ne pas interférer dans leurs affaires intérieures respectives. Selon l'agence de presse officielle saoudienne SPA, l'Arabie saoudite et l'Iran ont également décidé d'activer un accord de coopération sécuritaire signé en 2001, ainsi qu'un autre accord portant sur le commerce, l'économie et l'investissement. Cité par l'agence iranienne Nours, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, signataire de cet accord de réconciliation au côté de son homologue saoudien Moussaed ben Mohamed al Aïban, a salué le rôle de la Chine dans ce rapprochement. L'Arabie saoudite et l'Iran ont tous deux remercié le sultanat d'Oman pour avoir accueilli des discussions entre les deux pays en 2021 et 2022. L'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite s'opposent depuis des années et s'affrontent dans des guerres par procuration. L'Arabie saoudite avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2016 à la suite de l'assaut de son ambassade à Téhéran par des manifestants iraniens qui protestaient contre l'exécution d'un imam chiite par Ryad. Un haut responsable iranien a déclaré que l'accord annoncé vendredi avait été approuvé par le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei. "C'est pour cette raison que Shamkhani s'est rendu en Chine en tant que représentant du guide suprême", a dit ce responsable à Reuters. Un porte-parole de la Maison blanche pour les questions de sécurité a dit avoir connaissance de cet accord et a salué tous les efforts visant à mettre un terme à la guerre au Yémen et à réduire les tensions au Moyen-Orient. (Reportage Nayera Abdallah et Tala Ramadan, version française Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)