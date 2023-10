L'Arabie saoudite envisagerait d'acheter 54 Rafale

PARIS, 21 octobre (Reuters) - L'Arabie saoudite a demandé à Dassault Aviation une proposition chiffrée pour l'acquisition éventuelle de 54 Rafale, rapporte le journal La Tribune dans son édition à paraître dimanche. Le groupe français a jusqu'au 10 novembre pour répondre, ajoute l'hebdomadaire, qui cite des "sources concordantes". La Tribune souligne toutefois que cette demande pourrait n'être qu'une manière pour l'Arabie saoudite de forcer la main de l'Allemagne, qui bloque depuis plusieurs années la vente de l'Eurofighter Typhoon à Ryad. (Rédigé par Bertrand Boucey)