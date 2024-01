L'Arabie saoudite envisage toujours d'adhérer aux BRICS

par Maha El Dahan et Dmitry Zhdannikov DAVOS, Suisse, 18 janvier (Reuters) - L'Arabie saoudite réfléchit toujours à la possibilité d'intégrer l'organisation des BRICS, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources proches du dossier. Le pays a laissé passer une première date butoir, le 1er janvier, mais il ne s'agit pas d'une date définitive, ont précisé les deux sources - l'une ajoutant que l'Arabie Saoudite, dont les deux plus grands partenaires commerciaux sont la Chine et l'Inde, aurait tout intérêt à rejoindre le bloc. "L'Arabie saoudite réfléchit aux avantages à rejoindre les BRICS et prendra ensuite une décision: un processus est en cours", a déclaré l'une des sources. Les BRICS, formés par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont invité six autres pays à les rejoindre en août dernier, dont l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis, membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ont déclaré qu'ils avaient accepté l'invitation et rejoint le bloc des BRICS, selon le ministère des Affaires étrangères du pays. (Reportage Maha El Dahan et Dmitry Zhdannikov ; version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)