L'Arabie saoudite dit qu'elle n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans un Etat palestinien indépendant

LE CAIRE (Reuters) - L'Arabie saoudite a informé les Etats-Unis de sa décision de ne pas établir de relations diplomatiques avec Israël à moins qu'un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967 ne soit reconnu et que l'"agression" d'Israël dans la bande de Gaza ne cesse, a déclaré mercredi le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, John Kirby, a dit mardi que l'administration Biden avait reçu des retours positifs indiquant que l'Arabie saoudite et Israël souhaitaient poursuivre les discussions sur la normalisation de leurs relations. L'Arabie saoudite a décidé de publier un communiqué afin de confirmer à Washington sa position inébranlable sur la question palestinienne au vu des déclarations attribuées à John Kirby, a indiqué le ministère. L'idée de parvenir à une normalisation des relations entre l'Etat hébreu et le royaume wahhabite est en discussion depuis qu'Israël a formalisé des liens avec les Emirats arabes unis et Bahreïn, deux pays voisins de l'Arabie saoudite. Deux sources au fait de la position de Ryad ont toutefois déclaré à Reuters en octobre 2023 que l'Arabie saoudite avait gelé les efforts visant à obtenir un accord de normalisation avec Israël, efforts soutenus par Washington, alors que la guerre opposant les combattants du Hamas aux forces israéliennes s'intensifiait. Israël a lancé une offensive dans la bande de Gaza à la suite d'une attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud de son territoire, qui a fait environ 1.200 morts et lors de laquelle 253 personnes ont été prises en otage. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires gazaouies, au moins 27.585 Palestiniens ont été tués dans l'offensive menée par Israël. (Reportage Enas Alashray; version française Camille Raynaud)