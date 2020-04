L'Arabie saoudite assouplit son confinement, La Mecque reste sous couvre-feu

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - L'Arabie saoudite a assoupli dimanche les mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation du coronavirus, à l'exception de La Mecque et ses environs, toujours soumis à un couvre-feu 24 heures sur 24, rapporte l'agence de presse saoudienne SPA.

Les couvre-feux en dehors de la ville sainte seront assouplis en journée à partir de ce dimanche, de 09h00 à 17h00, et jusqu'au 13 mai, précise un décret royal cité par SPA. Le mois de jeûne musulman du ramadan débute vendredi.

Les autorités du royaume ont également autorisé la réouverture de certaines activités commerciales et économiques, parmi lesquelles grossistes, commerces de détail et centres commerciaux, à partir de mercredi et jusqu'au 13 mai.

Les rassemblements de plus de cinq personnes restent interdits.

L'Arabie saoudite a enregistré 16.299 cas de contamination au coronavirus, dont 136 cas mortels.

(Nayera Abdallah, version française Jean-Stéphane Brosse)