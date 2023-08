L'Arabie saoudite appelle ses ressortissants à quitter le Liban

4 août (Reuters) - L'Arabie saoudite a appelé ses ressortissants à quitter rapidement le Liban et à éviter les zones en proie à des conflits armés, a annoncé l'ambassade d'Arabie saoudite au Liban dans un communiqué publié vendredi sur le réseau social X, anciennement Twitter. Le royaume n'a pas précisé quelles zones il conseillait à ses ressortissants d'éviter. La mission diplomatique saoudienne au Liban a souligné "l'importance de respecter l'interdiction de voyager au Liban", était-il ajouté dans le communiqué. Au moins 13 personnes ont été tuées lors d'affrontements survenus durant le week-end dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban où, selon des sources sécuritaires, des membres du Fatah ont affronté des groupes proches des mouvements islamistes les plus extrêmes. Le camp de Ain el-Hilweh, situé près de la ville côtière de Saïda dans le sud du Liban, compte environ 80.000 réfugiés palestiniens, ce qui en fait le plus grand camp de réfugiés dans le pays. (Reportage Yomna Ehab et Alashray; version française Camille Raynaud)