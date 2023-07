L'Arabie saoudite accueillera des discussions sur l'Ukraine en août

29 juillet (Reuters) - L'Arabie saoudite accueillera en août des discussions sur l'Ukraine, auxquelles seront invités les pays occidentaux, l'Ukraine et des pays en développement, rapporte samedi le Wall Street Journal (WSJ). La réunion rassemblera les 5 et 6 août prochain à Djeddah des hauts responsables de 30 pays, dont le Brésil, l'Inde, l'Egypte, le Mexique, le Chili ou la Zambie, ajoute le WSJ, citant des diplomates impliqués dans les discussions. L'Ukraine et les responsables occidentaux espèrent que les discussions, auxquelles la Russie ne participera pas, déboucheront sur un soutien international à des conditions de paix favorables à l'Ukraine. Le nombre exact de pays qui prendront part à cette réunion n'est pas encore connu, même s'il est attendu que les nations ayant participé à une réunion similaire organisée en juin à Copenhague y assistent, indique le WSJ. La Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Pologne et l'Union européenne ont déjà confirmé leur présence, ajoute le journal, précisant que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, devrait également participer à la réunion. (Reportage Baranjot Kaur; version française Camille Raynaud)