L'Arabie avance sur une normalisation avec Israël, prévient sur l'arme nucléaire

par Matt Spetalnick et Rami Ayyub WASHINGTON (Reuters) - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman, a déclaré dans un entretien à la chaîne américaine Fox News que son royaume se rapprochait d'une normalisation des relations avec Israël, prévenant par ailleurs que si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, Ryad serait contraint de faire de même. Dans des extraits dévoilés mercredi en amont de la diffusion de l'interview, "MbS" est interrogé sur les discussions entre l'Arabie saoudite et Israël destinées à parvenir à un accord historique pour établir des relations diplomatiques entre les deux pays, rivaux de longue date. "Nous nous en rapprochons chaque jour", dit-il. Ces pourparlers sont chapeautés par l'administration du président américain Joe Biden, qui presse pour rapprocher l'Arabie saoudite et Israël, principaux alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient. La question est complexe et se trouve au coeur de négociations plus larges comprenant également les garanties sécuritaires et l'aide sur le nucléaire civil que Ryad cherche à obtenir de Washington, ainsi que de possibles concessions d'Israël aux Palestiniens. "Pour nous, la question palestinienne est importante. Nous devons résoudre cela", a déclaré Mohamed ben Salman, selon les extraits de l'entretien à Fox News, à propos de ce qui permettrait de faire avancer un accord de normalisation avec Israël. "Nous avons une bonne stratégie de négociations", a-t-il ajouté. Celui qui dirige de fait l'Arabie saoudite a aussi exprimé sa préoccupation sur l'hypothèse que l'Iran, rival commun de son pays et d'Israël, parvienne à se doter de l'armée nucléaire - ce que les Etats-Unis veulent empêcher. Téhéran nie une telle intention. "S'ils en ont une, nous devons en avoir une", a déclaré Mohamed ben Salman à la question de savoir ce qui se produirait si l'Iran développait une bombe nucléaire. (Reportage Rami Ayyub et Matt Spetalnick; version française Jean Terzian)