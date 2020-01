L'appétit pour le risque se confirme avec la désescalade au Moyen-Orient

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse jeudi, confirmant le retour de l'appétit pour le risque des investisseurs, le scénario d'une surenchère militaire au Moyen-Orient semblant écarté après les déclarations d'apaisement de Washington.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,56% à 6.064,89 points vers 9h15 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,41% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,86% et le FTSEurofirst 300 affiche une progression de 0,61%. Le Stoxx 600 prend 0,56% à un plus haut historique.

"Les derniers événements au Moyen-Orient tendent à accréditer la thèse d'une accalmie temporaire dans la crise opposant l'Iran et les Etats-Unis. Les éléments qui ont été communiqués ces dernières heures confirment que les deux pays sont engagés dans un jeu de rôles grandeur nature dont l'objectif est qu'aucun des protagonistes ne perde la face", commentent les économistes de Saxo Banque.

Donald Trump a calmé le jeu mercredi en déclarant dans une allocution télévisée ne pas vouloir utiliser la force militaire des Etats-Unis contre l'Iran après les tirs de missiles sur des bases américaines situées en Irak, qui n'ont fait aucune victime. Une riposte économique semble plus appropriée aux yeux du président américain qui a annoncé un nouveau train de sanctions.

Dans le dossier commercial, relégué au second plan avec la résurgence des tensions dans le Golfe, le ministère chinois du Commerce a fait savoir que Liu He, chef de l'équipe des négociateurs et vice-Premier ministre, sera le signataire de la première phase de l'accord conclu entre les Etats-Unis et la Chine. Il se rendra à Washington entre le 13 et le 15 janvier.

VALEURS

En Bourse, la quasi-totalité des secteurs européens sont en hausse dans les premiers échanges à commencer par celui de l'automobile et celui de la technologie, qui gagnent environ 1% chacun.

A Paris, STMicro prend 2,5%, en tête du CAC.

La plus forte baisse du SBF 120 revient à Sodexo (-5,22%) après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

La biotech DBV Technologies grimpe de 15,46%, à un plus haut de treize mois, après les résultats positifs d'une étude clinique sur le Viaskin Peanut, son traitement de l'allergie à l'arachide.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Marks & Spencer chute de 10,54% après avoir publié ses résultats durant le trimestre des fêtes de fin d'année qui montrent notamment une faible performance du distributeur britannique dans l'habillement. Dans son sillage, le secteur de la distribution lâche 0,22%.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 2,31% après être tombé mercredi sous les 23.000 points, un creux d'un mois et demi.

La tendance est également au soulagement en Chine où le SSE Composite de Shanghai a pris 0,9% et le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a gagné 1,3%.

La hausse des indices chinois est également due au déclin à un rythme moins important des prix à la production en Chine en décembre, le signe d'un rebond modeste de l'activité manufacturière qui suggère que les mesures de soutien engagées par le gouvernement pourraient avoir contribué à stabiliser l'économie.

A WALL STREET

La faible probabilité d'une surenchère militaire au Moyen-Orient ayant redonné aux investisseurs le goût pour les actifs risqués, le S&P-500 (+0,49%) et le Nasdaq Composite (+0,67%) ont atteint mercredi en séance des niveaux records.

Le Dow Jones a lui gagné 0,56% sur la séance.

A noter, la baisse du poids lourd Boeing (-1,7%) après l'accident d'un 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines à Téhéran, qui a fait 176 morts. Selon le rapport préliminaire de l'aviation civile iranienne, l'avion de ligne était en feu juste avant de s'écraser.

TAUX

L'apaisement des tensions au Moyen-Orient favorise la hausse des rendements des emprunts d'Etat: celui du Bund à dix ans poursuit sa remontée à -0,231%, soit un plus haut d'une semaine.

En outre, la production industrielle en Allemagne a rebondi en novembre avec une hausse de 1,1%, sa plus forte progression en un an et demi, selon les statistiques officielles.

Le rendement des bons du Trésor de même échéance se stabilise autour de 1,879%. Il avait touché un plus bas d'un mois en séance mercredi à 1,705%.

CHANGES

La situation est calme sur le marché des devises où les valeurs refuges recherchées en période de nervosité poursuivent modérément leur mouvement de recul.

Le yen cède ainsi un peu de terrain face au dollar à 109,35. La devise japonaise s'échangeait à 107,63 yens pour un dollar au plus haut de la séance mercredi, soit un pic de trois mois, en réaction à la riposte de l'Iran.

La devise américaine est stable face à un panier de référence (-0,01%) et l'euro s'échange autour de 1,111 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse après des frappes à la roquette à Bagdad mercredi, qui n'ont pas été revendiquées. Les gains sont toutefois limités au lendemain des signaux d'apaisement envoyés par Washington et Téhéran, qui ont déclenché un nette baisse des cours du brut mercredi.

Le Brent avance de 0,64% à 65,86 dollars le baril après avoir cédé jusqu'à 4,15% la veille et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,62% à 59,98 dollars après avoir perdu environ 5% mercredi.

(Édité par Sophie Louet)