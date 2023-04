L'appétit pour le risque l'emporte avant plusieurs indicateurs majeurs

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mardi à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent également dans le vert à mi-séance après la publication d'indicateurs en Europe jugés rassurants et dans l'attente cette semaine de nouvelles statistiques économiques, dont les chiffres de l'inflation américaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,33% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,94% à 7.393,51 points vers 10h20 GMT après quatre journées de fermeture liée au long week-end de Pâques. À Francfort, le Dax avance de 0,58% et à Londres, le FTSE progresse 0,43%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,54%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,68% et le Stoxx 600 0,51%. L'appétit pour le risque est alimenté par l'espoir d'une pause ou du moins d'une modération dans la remontée des taux d'intérêt, la banque centrale de Corée du Sud ayant maintenu mardi son taux directeur à 3,5% après le statu quo observé en février. Aux Etats-Unis, si une hausse de 25 points des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) est anticipée pour mai, les investisseurs veulent croire que la fin du cycle de resserrement est proche malgré le rythme toujours soutenu des créations d'emploi en mars sur le marché américain. Les chiffres des prix à la consommation et à la production aux Etats-Unis, prévus mercredi et jeudi, ainsi que de l'inflation allemande pour le mois de mars attendue jeudi, devraient permettre de confirmer ou d'infirmer cet espoir. Le marché évalue à 80% la probabilité d'une hausse de 25 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en mai et à seulement 20% la possibilité d'un relèvement de 50 points de base. En attendant, le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré depuis le début du mois avec un indice à -8,7 contre -11,1 en mars, selon l'enquête de l'institut Sentix. Sur le plan conjoncturel, les ventes au détail dans la zone euro ont fléchi en février de 0,8% sur un mois, comme prévu par le consensus Reuters, et de 3,0% sur un an, signe que le durcissement monétaire voulu par la BCE pour freiner la demande porte ses fruits. Le Fonds monétaire international (FMI) doit publier à 13h00 GMT ses prévisions actualisées pour l'économie mondiale. VALEURS EN EUROPE Parmi les grands compartiments de la cote européenne, les ressources de base (+2,35%), tirées notamment par ArcelorMittal (+2,82%), et l'automobile (+2,01%), soutenue entre autres par Renault (+1,96%) et Stellantis (+2,54%), affichent les deux plus fortes progressions du Stoxx 600. A l'opposé les secteurs défensifs comme la santé (-0,28%), les télécoms (-0,04%), les services aux collectivités (-0,11%) sont délaissés dans un contexte de prise de risque. Dans l'actualité des entreprises, Accor gagne 1,95% à la faveur du relèvement de la recommandation de Morgan Stanley à "surpondérer", tandis que Soitec, deuxième meilleure performance du SBF 120, bondit de 6,05% après une actualisation de ses prévisions pour 2024. Ailleurs en Europe, UBS prend 1,25% après le relèvement de son objectif de cours par JP Morgan et avant le débat au Parlement helvétique du sauvetage de Credit Suisse (+1,20%) par UBS. Glencore avance de 2,64% alors que son directeur général doit rencontrer personnellement jeudi à Toronto des actionnaires du groupe canadien Teck Resources que le géant anglo-suisse veut racheter pour 22,5 milliards de dollars (20,6 milliards d'euros). Côté baisse, la compagnie aérienne scandinave SAS chute de 10,8% dans la crainte d'une sortie de la Bourse après son placement sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. TAUX Les rendements obligataires à dix ans et deux ans aux Etats-Unis reculent d'environ deux points de base, à respectivement 3,3962% et 3,989%. Le mouvement est inversé en zone euro, où les rendements du Bund allemand à dix ans et à deux ans progressent respectivement à 2,258% (+7 points de base) et 2,669% (+12 points), rattrapant la hausse enregistrée vendredi et lundi par les taux américains après la publication de l'indicateur mensuel de l'emploi aux Etats-Unis. Le rendement des Treasuries à deux ans a pris 15 points de base vendredi et quatre points lundi. CHANGES Le dollar recule mardi (-0,35%) après sa récente progression face à un panier de devises de référence. L'euro, qui a perdu 0,34% lundi, en profite pour remonter à 1,0913 dollar (+0,5%), tandis que la livre sterling avance de 0,47% à 1,2442 dollar. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin se négocie à 30.092,5 dollars (+3,28%) après touché mardi un nouveau plus de haut de dix mois à 30.438 dollars. PÉTROLE Les cours pétroliers sont soutenus par la baisse attendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière et l'espoir de mesures de relance de la demande par Pékin, les chiffres mensuels des prix à la consommation en Chine étant ressortis inférieurs aux attentes. Le Brent progresse de 0,23% à 84,37 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,29% à 79,97 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)