L'année 2023 a été la plus meurtrière pour les migrants en dix ans, selon l'OIM

GENÈVE (Reuters) - Au moins 8.565 personnes sont mortes sur les routes migratoires à travers le monde l'année dernière, faisant de 2023 l'année la plus meurtrière en dix ans, soit le début des recensements, a déclaré mercredi L'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon l'organisation onusienne basée à Genève, le nombre de morts enregistré l'année dernière a dépassé le précédent record en 2016, lorsque 8.084 personnes sont décédées. Le nombre de décès a également augmenté de 20% par rapport à 2022. "Ces chiffres terrifiants recueillis par le Projet Migrants Disparus nous rappellent que nous devons nous engager à nouveau à prendre des mesures plus importantes pour garantir une migration sûre pour tous, afin que dans dix ans, les gens n'aient pas à risquer leur vie à la recherche d'une vie meilleure", a déclaré le directeur général adjoint de l'OIM, Ugochi Daniels. A lire aussi... Le Projet Migrants Disparus, une initiative de l'OIM qui enregistre les décès et les disparitions de migrants depuis 2014, a constaté que la traversée de la Méditerranée reste l'itinéraire le plus meurtrier pour les migrants, avec au moins 3.129 décès et disparitions enregistrés l'année dernière. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Dimitri Rhodes, édité par Kate Entringer)