L'année 2020 devrait bien commencer pour Wall Street

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi dans le sillage des places asiatiques et européennes ouvertes pour cette première séance de l'année, grâce à la nouvelle mesure de soutien à l'économie annoncée en Chine et à l'optimisme sur le commerce mondial.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,6% environ pour le Dow Jones comme pour le S&P-500 et de plus de 0,7% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,31% à 6.056,64 vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,89% et à Londres, le FTSE avance de 0,87%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,95%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,27% et le Stoxx 600 de 1,01%.

Les volumes d'échanges sont néanmoins limités en cette première séance de 2020, de nombreux marchés étant fermées à travers le monde, comme Tokyo ou Zurich.

Première bonne nouvelle de l'année, la banque centrale chinois a une nouvelle fois abaissé le taux de réserves obligatoires des banques, une mesure destinée à stimuler l'économie du pays, où l'activité industrielle a ralenti le mois dernier.

En Europe, les chiffres définitifs des indices PMI manufacturiers ont confirmé la contraction de l'activité en Allemagne et en zone euro bien que leur repli soit moins important qu'annoncé en première estimation.

Les investisseurs attendent à 13h30 GMT la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Sur le front commercial, les investisseurs connaissent depuis mardi la date de la signature de la première phase de l'accord commercial sino-américain, prévue le 15 janvier à la Maison blanche. Donald Trump a précisé qu'il se rendrait à Pékin "à une date ultérieure" pour lancer la prochaine étape des discussions.

VALEURS EN EUROPE

L'indice Stoxx des banques grimpe de 1,89%, la plus forte hausse sectorielle du jour, et évolue au plus haut depuis mai dernier. Commerzbank et Deutsche Bank gagnent respectivement 5,51% et 5,03%, en tête du Stoxx 600. A Paris, Crédit agricole s'adjuge 2,13%.

Airbus prend 3,28%, la plus forte hausse du CAC 40, le groupe étant redevenu le premier constructeur aéronautique mondial devant son rival américain Boeing après avoir livré 863 appareils en 2019, selon plusieurs sources.

La biotech Innate Pharma s'octroie une progression de 23,49%, sa meilleure performance sur une séance en plus d'un an, après que l'Agence européenne du Médicament a accepté son dossier de demande de mise sur le marché de son anticancéreux Lumoxiti.

CHANGES

L'"indice dollar" gagne 0,32% contre un panier de devises de référence et et l'euro, après sept séances de hausse, cède 0,18% à 1,1190.

La livre sterling recule après avoir engrangé 2,5% le mois dernier grâce à l'enthousiasme qui a suivi la victoire des conservateurs britanniques aux élections législatives.

TAUX Les rendements obligataires se stabilisent après avoir profité dans la matinée des dernières avancées sur le front commercial et des annonces de la banque centrale chinoise.

Le dix ans allemand a atteint un plus haut de sept mois à -0,157% avant de revenir à -0,184% et le rendement du Bund à 15 ans est brièvement passé en territoire positif, une première depuis la mi-juillet.

Le dix ans américain varie peu, à 1,9158%.

PÉTROLE

Les cours du brut montent légèrement, soutenus par l'amélioration des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et les tensions croissantes aux Moyen-Orient.

Le Brent gagne 0,5% à 66,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue autour de 61 dollars le baril, en hausse de 0,15%.

(Édité par Marc Angrand)