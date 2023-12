L'Angola annonce son retrait de l'Opep

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président angolais Joao Lourenco a approuvé la décision du pays de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui a été prise lors d'une réunion du cabinet jeudi, a déclaré la présidence dans un communiqué. Le pays africain, qui a rejoint l'Opep en 2007, produit environ 1,1 million de barils par jour, contre 28 millions de barils par jour pour l'ensemble du cartel pétrolier. Selon le ministre du pétrole, Diamantino Azevedo, qui s'est exprimé à la télévision publique jeudi, la décision de quitter l'Opep a été prise parce que le rôle de l'Angola au sein de l'organisation ne servait pas les intérêts du pays. Le mois dernier, l'Angola s'est opposé à une réduction de son quota de production pour 2024, retardant ainsi la réunion du groupe élargi des producteurs de pétrole Opep+. Le désengagement de l'Angola marque un revers pour l'Opep et ses alliés, alors que l'organisation tente d'inciter ses membres à réduire leur production pour soutenir les prix. Les cours du brut ont accru leur repli après cette annonce : le baril de Brent reculait de 1,7% à 78,36 dollars à 13h45 GMT. (Reportage Miguel Gomes à Luanda, Ahmad Ghaddar et Alex Lawler à Londres; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)