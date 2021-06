L'Angleterre termine première de son groupe

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son dernier match de poule dans cet Euro 2020, l'Angleterre s'est imposée face à la République Tchèque (1-0) à Wembley et termine leader du groupe D. Les Three Lions ont produit du très beau jeu dès l'entame et Sterling, tout proche d'ouvrir le score, a vu son lob repoussé par le poteau (2'). Dans la foulée, l'attaquant de Manchester City a inscrit le seul but de la rencontre sur un bon centre de Grealish (12'). Les Tchèques n'ont pas existé offensivement dans ce match et ont notamment manqué d'efficacité dans les derniers mètres. Après la pause, la rencontre tombait dans un faux-rythme et les occasions franches se sont faites rares. Henderson a cru doubler la mise, mais il fut rattrapé par une position de hors-jeu (87'). À cause de la victoire de la Croatie face à l'Écosse (3-1), la République Tchèque est reléguée à la troisième place mais avait déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale.