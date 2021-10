L'Angleterre s'impose sans trembler

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L’Angleterre n’a pas douté ce soir avec une victoire sur le terrain d’Andorre lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les hommes de Gary Southgate se sont imposés sur le score de 5 buts à 0.

C’est Chilwell qui ouvre le score d’une frappe au point de penalty, superbement bien servi par Sancho (19’). Saka creuse ensuite l’écart au meilleur des moments, juste avant la pause d’une frappe en pleine lucarne (40’).

En seconde période, l’Angleterre maintient et gère son avance avec un but de James Ward-Prowse (79’) et un dernier de Grealish (86’) pour ainsi conforter sa première place au classement du groupe I avec 19 points. Mais surtout avec des statistiques impressionnantes (23 buts marqués, 2 encaissés).