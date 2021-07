L'Angleterre met fin au rêve danois et rejoint l'Italie en finale

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Opposée au Danemark dans la deuxième demi-finale de l'Euro 2020, l'Angleterre est parvenue à se qualifier pour la première finale de son histoire dans un Championnat d'Europe de football. Mis en difficulté par la maîtrise technique des Danois, les joueurs de Gareth Southgate ont concédé l'ouverture du score à la suite d'un coup franc magistralement botté par Mikkel Damsgaard (30ème), qui a fini sa course sous la barre, au fond des filets. Mais les Anglais ont réagi avant la pause et grâce après un bon travail de Bukayo Saka, Simon Kjær n'a pas pu empêcher le but contre son camp. À la pause, les deux nations étaient dos à dos (1-1), et elles le sont restées lors du second acte. Résultat, la prolongation était inévitable et c'est Harry Kane qui a libéré les siens. Après une faute de Joakim Mæhle sur Raheem Sterling dans la surface, le buteur de Tottenham a pu tirer un penalty. Et malgré l'arrêt de Kasper Schmeichel, il a conclu en deux temps dans le but vide (104ème). Suite à ça, les Three Lions se sont contentés de faire tourner le cuir afin de ne pas prendre de risque. Score final 2 buts à 1 en faveur de l'Angleterre qui retrouvera l'Italie en finale, 55 ans après la dernière rencontre de cette envergure disputée lors du sacre à la Coupe du Monde 1966.