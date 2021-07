L'Angleterre en demie après son festival offensif contre l'Ukraine

par Arthur Cremers (iDalgo)

Il ne restait plus qu'un quart de finale à jouer après la victoire du Danemark contre la République tchèque cet après-midi. Dès 21h, Angleterre et Ukraine croisaient le fer pour obtenir le dernier ticket pour Wembley. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les Anglais, favoris, trouvent la faille. À la 4ème minute, Raheem Sterling a délivré une passe magique pour Harry Kane qui a conclu de près sans que Heorhii Bushchan ne puisse dévier assez le cuir. Malgré une belle occasion pour Roman Yaremchuk du côté ukrainien, les Three Lions sont rentrés aux vestiaires avec l'avantage. Et ces derniers ont appuyé sur l'accélérateur dès l'entame du second acte. Ainsi, Luke Shaw, d'abord sur coup franc, puis sur un centre, a délivré deux caviars pour Harry Maguire (46ème) et Harry Kane (50ème). Jordan Henderson, entré en jeu, a clôturé le succès de l'équipe de Gareth Southgate à la suite d'un corner de Mason Mount (63ème). Après ça, l'Angleterre s'est contentée de gérer et retrouvera Wembley pour y affronter les Danois mercredi prochain. L'Ukraine, quant à elle, peut quitter l'Euro la tête haute après un beau parcours.