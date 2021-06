L'Angleterre accrochée par l’Écosse

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Sous la pluie diluvienne dans le Stade de Wembley, l'Angleterre et l'Écosse se sont neutralisés 0-0 dans un match comptant pour le groupe D de l'Euro 2020. L'intensité était au rendez-vous entre ces deux voisins, la Tartan Army a imposé un duel physique éprouvant pour les hommes de Gareth Southgate. Pourtant les Three Lions étaient tout proches de l'ouverture du score en début de partie, mais le coup de tête de Stones a été repoussé par le poteau (11'). Les Anglais n'ont jamais réussi à concrétiser leur temps fort, et ont même été sauvés par Pickford sur une volée de O'Donnell (30'). Après la pause, les Écossais n'ont pas craqué mais ont tout de même tremblé lorsque Sterling s'est effondré dans la surface (73'). Finalement, l'Angleterre doit se contenter d'un match nul et se retrouve deuxième de la poule avant d'affronter la République Tchèque mardi. L'Écosse attend désormais la Croatie pour espérer une qualification.