L'Angleterre a connu le mois de juillet le plus sec depuis 1935

LONDRES, 12 août (Reuters) - Le gouvernement britannique a déclaré vendredi l'état de sécheresse dans plusieurs régions du sud, du centre et de l'est de l'Angleterre après plusieurs épisodes caniculaires.

L'Angleterre a connu son mois de juillet le plus sec depuis 1935, les précipitations n'atteignant que 35% de leur moyenne habituelle.

Plusieurs parties de l'Angleterre et du Pays de Galles sont actuellement placées pour quatre jours en alerte rouge à la "chaleur extrême".

Avec l'aval du gouvernement, qui invitera particuliers et entreprises à utiliser l'eau modérément, les compagnies des eaux des régions concernées vont pouvoir mettre en place des mesures de restriction afin de sauvegarder les ressources.

La dernière sécheresse en Angleterre remontait à 2018. (Reportage Kylie MacLellan; rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)