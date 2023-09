L'ANFR valide la mise à jour proposée par Apple sur l'iPhone 12

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a annoncé vendredi valider la mise à jour proposée par Apple pour l’iPhone 12, mis en cause pour des émissions d'ondes jugées excessives. Mi-septembre, l'ANFR avait demandé à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 en raison d'un dépassement constaté de la limite de débit d’absorption spécifique (DAS). L'agence avait enjoint le groupe américain de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier dans les quinze jours à ce dysfonctionnement, faute de quoi elle menaçait d'imposer à Apple le rappel de tous les iPhones 12 vendus sur le marché français. La semaine dernière, Apple a indiqué qu'il allait mettre en place une mise à jour "pour s'adapter au protocole utilisé par les régulateurs français". Après vérification, "les tests confirment que cette évolution logicielle permet à cet appareil de respecter la valeur limite de DAS (...) et donc de respecter les normes en vigueur", indique vendredi l'ANFR. L'agence demande à Apple d'organiser le déploiement de cette mise à jour sur tous les appareils, ce qui permettra de lever l'interdiction de commercialisation. (Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault)