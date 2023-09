L'ANFR a reçu la mise à jour d'Apple sur l'iPhone 12

PARIS (Reuters) - L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a reçu la mise à jour d'Apple sur son iPhone 12 et est en train de la contrôler, a fait savoir mardi une source au sein du ministère du Numérique. Plus tôt ce mois-ci, l'ANFR a demandé à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 à la suite d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle. L'agence avait enjoint au géant américain de l'électronique grand public de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour remédier dans les quinze jours, soit d'ici le 27 septembre, à ce dysfonctionnement, faute de quoi elle menaçait d'imposer à Apple le rappel de tous les iPhones 12 vendus sur le marché français. La semaine dernière, le groupe américain a fait savoir qu'il allait mettre en place une mise à jour sur les iPhones 12 en France "pour s'adapter au protocole utilisé par les régulateurs français". (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)