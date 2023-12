L'ancienne ministre des Armées Florence Parly nommée administratrice d'Air France-KLM

(Reuters) - Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a nommé administratrice l'ancienne ministre des Armées Florence Parly en remplacement d'Isabelle Parize, a annoncé jeudi la compagnie aérienne dans un communiqué. La proposition doit être ratifiée lors de la prochaine assemblée générale du groupe, est-il écrit dans le communiqué. "Cette nomination s’inscrit dans la perspective de la succession d’Anne-Marie Couderc en qualité de Présidente du Conseil d’administration, au plus tard à l’issue de l’Assemblée générale 2025 statuant sur les comptes de l’année 2024", indique aussi l'agence aérienne. Florence Parly a été ministre des Armées lors du premier mandat d'Emmanuel Macron (2017-2022) après avoir été secrétaire d'Etat chargée du Budget sous le gouvernement Jospin entre 2000 et 2002. Elle a également été directrice générale adjointe d'Air France de 2006 à 2014. (Victor Goury-Laffont; version française par Zhifan Liu)