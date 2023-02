L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf est mort en exil

ISLAMABAD (Reuters) - L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf, qui avait forgé l'alliance militaire de son pays avec les Etats-Unis contre les islamistes radicaux, s'est éteint dimanche des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Dubaï, où il s'était exilé depuis plusieurs années. L'armée pakistanaise et l'ambassade du Pakistan aux Emirats arabes unis ont annoncé le décès de l'ancien général, au pouvoir de 1999 à 2008, à l'âge de 79 ans. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat sans effusion de sang, Pervez Musharraf avait tenté d'imposer des valeurs libérales au très conservateur Pakistan, attisant les tensions avec les islamistes radicaux, dont le groupe Al Qaïda qui avait tenté à trois reprises de l'assassiner. Son recours massif à l'armée pour combattre l'insurrection dans les zones tribales pachtounes proches de la frontière de l'Afghanistan et l'alliance contestée avec les Etats-Unis avaient précipité sa chute en 2008. Poursuivi pour "trahison", l'ancien président pakistanais avait été autorisé à se rendre à Dubaï pour suivre un traitement médical et il s'était installé dans l'émirat en 2016. Un vol spécial sera affrété lundi pour ramener son corps au Pakistan, a rapporté la chaîne de télévision Geo News. L'actuel chef de l'Etat, Arif Alvi, a présenté ses condoléances dans un communiqué. (Rédigé par Gibran Peshimam à Islamabad, avec Ghaida Ghantous à Dubaï ; version française Tangi Salaün)