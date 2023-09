L'ancien président italien Giorgio Napolitano est mort

ROME (Reuters) - L'ancien président italien Giorgio Napolitano est mort à l'âge de 98 ans, a annoncé jeudi la présidence du Conseil. Alors que la fonction de chef de l'Etat est essentiellement honorifique en Italie, cet ancien communiste a joué un rôle majeur durant la crise de la dette souveraine traversée par le pays à partir de 2011. Après la démission de Silvio Berlusconi, incapable de convaincre les marchés financiers de son sérieux budgétaire, Giorgio Napolitano a nommé le commissaire européen Mario Monti à la tête d'un gouvernement de technocrates chargé de redresser les finances du pays. Deux ans plus tard, il a de nouveau dû s'employer à l'issue d'élections législatives sans vainqueur évident pour favoriser la formation d'une grande coalition dirigée par le social-démocrate Enrico Letta. Giorgio Napolitano a été élu président en 2006 avant d'être reconduit de manière inédite dans l'histoire de la République italienne pour un second mandat de sept ans en 2013. Il a démissionné en 2015 en invoquant son âge. Il a été l'une des rares personnes prévenues à l'avance de la démission inattendue du pape Benoît XVI en février 2013. (Rédigé par Keith Weir, version française Bertrand Boucey, édité par Camille Raynaud)