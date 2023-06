L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi est mort

PARIS (Reuters) - L'ancien président du conseil italien Silvio Berlusconi, homme d'affaires milliardaire qui a créé un empire médiatique avant de transformer le paysage politique de la péninsule, est mort à 86 ans. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a salué sur Twitter "un grand homme" qui va laisser "un grand vide". "Je l'aimais beaucoup. Au revoir Silvio", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, l'Italie pleure avec sa famille, ses proches, ses entreprises, son parti", a déclaré de son côté sur Twitter l'ancien président du Conseil Matteo Renzi. "Silvio Berlusconi est entré dans l'histoire de ce pays. Beaucoup l'ont aimé, beaucoup l'ont détesté : tous doivent maintenant reconnaître que son impact sur la vie politique, mais aussi sur l'économie, le sport et la télévision, a été sans précédent", a dit Matteo Renzi. La santé de Silvio Berlusconi s'était détériorée ces dernières années. Il avait été de nouveau hospitalisé à Milan vendredi pour des examens cliniques liés à une leucémie chronique, trois semaines après avoir quitté l'hôpital San Raffaele pour une infection pulmonaire. Silvio Berlusconi avait subi une opération du coeur en 2016, a souffert d'un cancer de la prostate et avait été hospitalisé à plusieurs reprises après avoir contracté le COVID-19 en 2020. (Reportage Emilio Parodi, Elvira Pollin et Alvise Armellini, version française par Blandine Hénault et Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)