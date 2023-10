L'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est mort

Crédit photo © Reuters

(Bien lire sept mois au premier paragraphe) PÉKIN (Reuters) - L'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est mort vendredi d'un arrêt cardiaque à l'âge de 68 ans, sept mois à peine après avoir pris sa retraite après deux mandats de cinq ans. Considéré un temps comme l'un des principaux candidats à la direction du Parti communiste, Li Keqiang a vu son pouvoir se rétrécir peu à peu au profit de la gestion très centralisée de Xi Jinping. "Le camarade Li Keqiang a été victime d'une crise cardiaque soudaine le 26 octobre, alors qu'il se reposait depuis quelques jours à Shanghaï. Tous les efforts déployés pour le ranimer ont échoué et il est mort le 27 octobre à 00h10", a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV, ajoutant qu'une nécrologie serait diffusée plus tard. Cet économiste diplômé de l'université de Pékin était un partisan d'une économie de marché plus libérale, mais avait dû se plier à la préférence de Xi Jinping pour un contrôle accru de l'Etat. Li Keqiang a occupé les fonctions de Premier ministre pendant une décennie, de 2013 à 2023, avant de prendre sa retraite au mois de mars. En 2020, il avait provoqué un débat sur les questions de la pauvreté et des inégalités salariales en disant que 600 millions de personnes en Chine gagnaient moins de l'équivalent de 140 dollars (132 euros) par mois. Li Keqiang était né en 1955 dans la province de l'Anhui, dans l'est de la Chine, une région agricole pauvre où son père était fonctionnaire. Lors de ses études de droit à l'université de Pékin, il s'était lié d'amitié avec d'ardents défenseurs de la démocratie, avant de rejoindre la Ligue de la jeunesse communiste, où il a gravi les échelons tout en obtenant un master en droit et un doctorat en économie. Li Keqiang a été le plus jeune gouverneur du pays, à la tête de la province du Henan, une région rurale pauvre du centre-est de la Chine. Il a ensuite été nommé secrétaire du comité du Parti communiste du Liaoning, province de la "ceinture de la rouille" du nord-est de la Chine. (Bien lire sept mois au premier paragraphe) (Reportage Laurie Chen et Yew Lun Tian, avec la contribution de la rédaction de Shanghai, rédigé par Liz Lee; version française Camille Raynaud)