L'ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble est mort

L'ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble est mort













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'homme d'Etat et ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble est mort à l'âge de 81 ans après une carrière d'un demi-siècle pendant laquelle il s'est employé à ancrer l'Allemagne au coeur de l'Europe. L'ancien responsable conservateur s'est éteint paisiblement mardi soir, a déclaré un porte-parole de l'Union chrétienne-démocrate (CDU). Wolfgang Schäuble avait consacré la première partie de sa carrière à la réunification de l'Allemagne. Il était ensuite devenu ministre des Finances de la chancelière Angela Merkel et s'était montré un défenseur intransigeant de l'austérité budgétaire pendant la crise de la dette de la zone euro. Entré à la CDU en 1965, il avait été élu sans discontinuer au Bundestag depuis 1972. L'actuel chef de la CDU, Friedrich Merz, a déploré sur la plateforme X (ex-Twitter) la disparition de "l'ami et le conseiller le plus cher que j'ai jamais eu en politique". "C'était un ami, un partenaire loyal et sûr, un artisan inlassable de l'amitié franco-allemande", a réagi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, également sur X. Autrefois patron d'Angela Merkel avant que leurs rôles ne soient inversés, Wolfgang Schäuble avait été le grand artisan de la politique allemande pendant la crise de la zone euro, obtenant le soutien du bloc conservateur à trois plans de sauvetage de la Grèce au prix de sévères mesures d'austérité pour le peuple grec. Wolfgang Schäuble se déplaçait en fauteuil roulant depuis qu'il avait été victime d'un attentat peu après la réunification de l'Allemagne, en 1990. (Rédigé par Klaus Lauer et Rachel More, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)