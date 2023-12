L'ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble est mort

BERLIN, 27 décembre (Reuters) - L'ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble, est mort à l'âge de 81 ans, rapportent mercredi les médias allemands. Membre du Bundestag pendant un demi-siècle, Wolfgang Schäuble a consacré la première partie de sa carrière à la réunification de l'Allemagne. Il était ensuite devenu ministre des Finances de la chancelière Angela Merkel et s'était montré un défenseur intransigeant de l'austérité budgétaire pendant la crise de la dette de la zone euro. L'ancien responsable conservateur s'est éteint paisiblement mardi soir, a rapporté l'agence de presse DPA. (Rédigé par Rachel More, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)