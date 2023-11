L'ancien chef de file de la droite espagnole en Catalogne blessé par balle à Madrid

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Deux hommes circulant à moto ont ouvert le feu sur l'ancien chef de file du Parti populaire espagnol (PPE, conservateur) en Catalogne en plein coeur de Madrid, le touchant au visage, a déclaré la police. Alejo Vidal-Quadras, 78 ans, a été pris pour cible vers 13h30 (12h30 GMT) dans le quartier central de Salamanque. L'ancien dirigeant du PPE, qui a depuis rejoint le parti d'extrême-droite Vox, a été transporté à l'hôpital. La police a dit rechercher deux hommes circulant sur une Yamaha noire. Le tireur, qui portait un casque, est descendu de la moto et a ouvert le feu sur Alejo Vidal-Quadras, a-t-elle précisé. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui vient de conclure un accord de gouvernement avec les indépendantistes catalans, a exprimé sur les réseaux sociaux ses "voeux de prompt rétablissement" à Alejo Vidal-Quadras et "toute (s)on affection" à sa famille. (Rédigé par Graham Keeley ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)