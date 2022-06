L'ampleur de la hausse de taux de septembre dépendra des prévisions d'inflation (Lagarde)

AMSTERDAM, 9 juin (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré jeudi que la hausse des taux d'intérêt directeurs prévue pour septembre serait supérieure à 25 points de base si la prévision d'inflation de l'institution pour 2024 est alors égale ou supérieure à 2,1%. "Nous devons tenir le cap et être déterminés à contenir l'inflation", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse après la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs à Amsterdam.

Les marchés s'attendent à ce que la BCE, comme la Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales, finisse par opter pour une ou plusieurs hausses de taux de 50 points de base, alors que la plupart des hausses depuis la crise financière mondiale étaient limitées à 25 points.

Les marchés monétaires anticipent ainsi une hausse de 75 points au total sur les deux prochaines réunions du Conseil des gouverneurs, ce qui implique que l'une des deux au moins se soldera pas un relèvement de plus de 25 points.

Les gouverneurs autrichien, néerlandais, letton et slovaque ont plaidé récemment pour que la possibilité d'une hausse de 50 points soit débattue cet été alors que leurs homologues italien et espagnol défendent une démarche plus prudente. (Reportage Francesco Canepa, version française Marc Angrand)